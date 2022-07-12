Події 12 липня в огляді «Бабеля»: у Новій Каховці та Донецьку знищили склади окупантів, росіяни обстріляли Миколаїв, а ЗСУ ліквідували чергового російського полковника

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки, 12 людей поранено. Крім того, російські снаряди зруйнували школу, знищивши шкільні музеї Другої світової війни та Памʼяті воїнів-афганців. Попередньо, без жертв.

Уночі українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Загалом на півдні України за добу ліквідували понад 50 окупантів. Крім того, в окупованому Донецьку, імовірно, вибухає склад боєприпасів. Місцеві канали повідомляють, що він розташовувався на Донецькому заводі транспортного обладнання в Петровському районі.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнив пʼятьох українців з полону на окупованій частині Херсонської області. Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та три цивільні особи. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Сьогодні вночі в окупованому Енергодарі пролунало кілька вибухів, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Протягом ночі в різних мікрорайонах лунали хаотичні постріли. Мешканці міста повідомляють, що російські окупанти нібито стріляли просто в повітря, імітуючи перестрілку, якої насправді не було. Зранку зʼявилась інформація від росіян, що приміщення СБУ в Енергодарі атакували з дронів. Дмитро Орлов наголошує, що це — провокація окупантів.

ЗСУ ліквідували російського полковника, командира волгоградської 20 мотострілецької дивізії зі складу 8 армії росії Олексія Горобця. Про це повідомив ресурс «Блокнот Волгограда» з посиланням на слова вдови. 11 липня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук називав прізвище Горобця серед загиблих окупантів високого рангу, які, ймовірно, були знищені РСЗВ HIMARS в окупованій частині Херсонської області. За його словами, ЗСУ вдарили по штабу росіян, внаслідок чого загинули Горобець, начштабу 22 армійського корпусу генерал-майор Насбулін, підполковник Коваль, підполковник Гордєєв і полковник Кенс. Звідки у Братчука ця інформація, невідомо.

Росіяни не пропускають мешканців Мелітополя та інших окупованих міст, сіл і селищ через блокпост у Василівці. Люди, які хочуть виїхати з окупації, не можуть дістатися Запоріжжя, розповів мер міста Іван Федоров. Він додав, що зараз ЗСУ ліквідують чергову російську військову базу в Мелітопольському районі. У селищі Мирне, що за 5 кілометрів від Мелітополя, над базою росіян видно дим.

Російські окупанти шукають лікарів у Маріуполі. У всіх лікарнях міста розмістили 62 вакансії, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ще майже стільки ж потрібно санітарок і медсестер. Але першочергове завдання для окупантів — знайти терапевтів. Андрющенко наголошує, що такої кількості медиків у Маріуполі немає. Також він укотре закликав маріупольців евакуюватися з міста.

Перші 150 українських військових уже розпочали навчання на операторів безпілотників у рамках програми «Армія дронів». Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Європейському Союзі планують найближчим часом презентувати черговий пакет санкцій проти росії за війну в Україні. Він стане вже сьомим від 24 лютого. Видання зазначає, що очікувати серйозних обмежень там не варто. Наразі у ЄС розглядають введення заборони на придбання російського золота, а також перевірку всіх попередніх санкцій і виправлення лазівок для їхнього порушення.

Литовський уряд погодив виділення Україні €10 мільйонів. Ці кошти підуть на негайне відновлення критичної інфраструктури. Крім того, литовці купили 110 антидронових рушниць і 80 радарів для українського війська. Рушниці назвали Orcrist — «Убивця орків».