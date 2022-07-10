Німеччина вирішила проблему з боєприпасами для зеніток Gepard. Україна може отримати їх у цьому місяці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Німеччина вирішила проблему з постачанням боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Тепер Україна може отримати перші 30 установок вже в липні.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Німецький уряд обіцяв Gepard Україні ще навесні, проте в Німеччині не вистачало боєприпасів — в країні було лише 60 тисяч 35-мм снарядів. Швейцарія, яка виробляла такі боєприпаси, заблокувала їхню передачу Україні. Зрештою німецький уряд знайшов постачальника в Норвегії. Він пообіцяв надати необхідну кількість снарядів для автоматичних гармат Oerlikon, які стоять на Gepard.
Снаряди випробують на полігонах Бундесверу вже наступного тижня. Якщо проблем не виникне, то близько 30 одиниць Gepard поїдуть до України вже цього місяця.
- У червні уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готують до передачі Україні. Він включає важку бронетехніку, системи ППО, дрони і реактивні системи залпового вогню MARS.
- Німеччина вже передала Україні 500 протиповітряних ракет Stinger, 2 700 ПЗРК «Стріла», 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, а також запчастини для літаків МіГ-29.
- Також Україна могла отримати німецькі танки. Уряд Іспанії був готовий передати Україні танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси, проте на це потрібна згода Німеччини. Джерела, близькі до уряду Німеччини, стверджують, що в Берліні побоюються, що українські військові можуть використати їх для вторгнення на територію росії.