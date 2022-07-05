Суд заборонив Компартію України

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Комуністична партія Російської Федерації

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, заборонивши діяльність партії в Україні, а її кошти і активи (обласних, міських, районних організацій, осередків та структурних утворень) передав у власність держави.

Повний текст рішення буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції і Верховної Ради.