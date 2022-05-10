Очільниця розвідки США: путін хоче оголосити воєнний стан у росії та спровокувати війну у Придністровʼї
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart
Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті заявила, що президент росії на тлі провалів у війні проти Україні може оголосити воєнний стан у рф і спровокувати війну у Придністровʼї.
Про це пише AFP.
За словами Хейнс, путін розраховує на довготривалу війну у Східній Європі, сподіваючись, що США та союзники «втратять рішучість» у протидії агресії. Він хоче ввести воєнний стан, щоб мобілізувати сили.
Щодо Придністровʼя, Хейнс не уточнила деталей чи приблизних планів рф.
- 22 квітня росія заявила про «другу фазу» війни проти України — у планах захопити весь Донбас і південь України до Придністров’я.
- 25 квітня в Тирасполі в будівлі «міністерства держбезпеки» пролунали вибухи, а 26 квітня у «ПМР» підірвали вежу телетранслятора російського радіо. Також повідомляли про вибухи на тираспольському аеродромі.
- Президент Молдови Майя Санду назвала вибухи у Придністров’ї спробою ескалації напруженості, яка вигідна провоєнним силам. Вона сказала, що інциденти повʼязані з протиборчими силами в регіоні.
- Українська розвідка запевняла, що боєздатність російських військ у Придністровʼї дуже низька.
- Щодо воєнного стану і мобілізації в росії, їх оголошення чекали від путіна 9 травня, але цього не сталося.