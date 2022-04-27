У Мʼянмі суд виніс останній вирок колишній лідерці країни Аун Сан Су Чжі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Flickr / Global Media Sharing
У Мʼянмі, де владу ще в лютому минулого року захопила хунта, колишню лідерку країни Аун Сон Су Чжі визнали винною в корупції, що є останнім вироком у низці секретних судових процесів.
Про це повідомляє Reuters.
Так, суд визнав її винною в отриманні хабара — $600 тисяч у вигляді готівки та золотих злитків від колишнього голови міста Янгон. За це Аун Сон Су Чжі дали ще 5 років вʼязниці. Відтепер загальний термін її увʼязнення збільшився до 11 років, оскільки раніше її визнали винною у скоєнні інших злочинів.
Пані Су Чжі перебуває під арештом з лютого 2021 року, коли внаслідок військового перевороту повалили її уряд. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними у сумі становить понад 190 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, у порушенні карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурюванні до інакомислення, у незаконному імпорті та зберіганні рацій, у порушенні Закону про державну таємницю колоніальної епохи. Аун Сан Су Чжі відкинула всі звинувачення і заявила, що всі вони мають політичний характер.
Коли хунта захопила владу, вона заарештувала понад 10 тисяч людей. Під час придушення інакомислення військові вбили 1 800 людей.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вбили понад 700 людей.
- 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.