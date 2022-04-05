Словенія видворяє 33 російських дипломати зі своєї території

Новини

Словенія скорочує чисельність персоналу російського посольства.

Міністерство закордонних справ Словенії заявило, що скорочує чисельність персоналу російського посольства після того, як викликало посла рф Тимура Ейвазова. Йому висловили протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили рф вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча.

Як передає AFP, спікер МЗС заявив, що з країни поїдуть 33 дипломати.

Станом на 5 квітня російських дипломатів масово вислали Литва, Франція, Німеччина, Данія, Словаччина, Швеція, Італія, Іспанія, Латвія та Естонія.