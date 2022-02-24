Українська розвідка попереджає про можливі провокації в анексованому Криму. Росія заблокувала роботу КПВВ

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Українська розвідка попереджає, що Росія може влаштувати провокації в анексованому Криму. Зокрема, може статися теракт або хімічна атака на заводі «Титан» в Армянську.

Про це повідомляє ГУР Міноборони у своєму Facebook.

«За розвідувальними даними на заводі «Титан», що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та в цілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації,, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Сьогодні о 20-й годині усіх працівників, близько 50 людей, евакуювали», — йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що Україна не планувала і не планує жодних диверсій на цьому заводі. На ці повідомленні вже відреагував очільник МЗС Дмитро Кулеба, який наголосив, що Росія продовжує шукати привід для подальшої агресії.

Крім цього, Росія заблокувала роботу двох КПВВ на адмінмежі із Кримом. Вона не випускає людей із півострова, а пропускає до Криму лише тих, хто має російські паспорти. Цю інформацію підтверджують омбудсман Людмила Денісова та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Натомість українські прикордонники наголошують, що зі сторони материкової України КПВВ працюють у штатному режимі», — зазначила Денісова.