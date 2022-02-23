В Україні 14 200 резервістів Сил територіальної оборони призвуть на навчання
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
В Україні на навчання Сил територіальної оборони призвуть 14 200 резервістів. На першому етапі збори проведуть у Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську. Навчання триватимуть упродовж 30 днів.
Про це повідомив командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін, передає Офіс президента.
Галушкін зазначив, що надалі не виключено проведення зборів у всіх бригадах та батальйонах.
Учасники селекторної наради також обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних закладів та військово-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, а також місцевої влади Маріуполя.
- В Україні від сьогодні, 23 лютого, розпочинається призов резервістів в особливий період за відповідним указом президента Володимира Зеленського. Призову підлягають резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться сьогодні, 23 лютого. Максимальний термін служби — один рік.
- Із січня 2022 року в Україні набув чинності закон про тероборону. На тлі загрози вторгнення військ Росії в Україні розгортають штаби ТрО та поповнюють підрозділи. Укомплектувати батальйони ТрО планують до кінця лютого. Наразі формуються 25 бригад, які обʼєднають понад 150 батальйонів — по одному на кожен район. У Києві набір йде до 112 бригади.
- 11 лютого головнокомандувач ЗСУ заявив, що батальйони ТрО у 13 областях вже укомплектовані на 70%.