Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність «Л/ДНР»
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження санкцій проти депутатів Державної думи, які проголосували за визнання Росією незалежності «ДНР» і «ЛНР».
За відповідне рішення проголосували 322 депутати.
У санкційному списку — 351 депутат. Раді нацбезпеки та оборони пропонується на 10 років заморозити їхні активи, заборонити вʼїзд, заборонити брати участь у приватизації, оренді державного майна, в операціях з цінними паперами тощо.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».
- Канада теж вирішила ухвалити нові санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Вони майже повністю дублюють американські.