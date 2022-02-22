Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період. Ідеться про оперативний резерв — тобто про громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби.
Про це глава держави сказав під час свого звернення до українців.
«На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування», — зазначив президент.
За словами президента, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.
Призов резервістів в особливий період стосуватиметься оперативного резерву. Це, зокрема ветерани війни з Росією 2014 року та перших хвиль мобілізації — категорії визначатиме військове командування.
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