Російська армія від початку доби 47 разів відкривала вогонь на Донбасі. Поранення отримали двоє українських військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України / Flickr
Станом на 17:00 22 лютого російська армія 47 разів обстріляла прифронтові села вздовж лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях. Поранення отримали двоє українських бійців.
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил.
Російські солдати використовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стртілецьку зброю.
Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, його госпіталізували. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку Росії.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли, за добу їх було 60. Уже 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».