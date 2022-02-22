Єврокомісія та Європейська рада узгодили санкції проти Росії через рішення щодо окупованих територій Донбасу

Новини

Rock Cohen / Flickr

Керівники Європейської комісії та Європейської ради узгодили санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Про це вони оголосили у вівторок, 22 лютого.

У другій половині дня вони офіційно представлять перший пакет санкцій. Зараз відомо, що вони стосуватимуться:

тих, хто був причетний до незаконного рішення про визнання «незалежності»;

банків, що фінансують російські військові та інші операції на окупованих територіях Донбасу;

доступу Росії до фінансових ринків та послуг ЄС;

торгівлі між окупованими територіями та Євросоюзом.

CNN пише, що санкції будуть стосуватись 27 фізичних та юридичних осіб, включаючи політичних діячів, пропагандистів, військовослужбовців та фінансових структур, яких ЄС вважає повʼязаними із «незаконною діяльністю» у регіонах. Також будуть санкції щодо 351 російського депутата, який проголосував за визнання, і 11, які запропонували його.

Bloomberg повідомляє, що ЄС планує запровадити санкції проти держкорпорації ВЕБ. РФ, банку «Россия» та Промсвязьбанка. Євросоюз пропонує ввести санкції проти цих банків, оскільки вони фінансують російських військових.

Німецьке видання Der Spiegel уточнює, що cанкції передбачають заморожування активів на території Євросоюзу та заборону на вʼїзд до ЄС. Крім того, території «ДНР» та «ЛНР» будуть виключені з угод про вільну торгівлю України та ЄС.