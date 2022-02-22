«Додати нічого». Речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг відповісти, в яких межах визнали «ЛНР» та «ДНР»

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков не зміг пояснити, у яких межах Росія визнала «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

У Пєскова під час преспідходу журналісти намагались уточнити, чи ідеться про визнання «республік» у поточних, фактичних межах, а чи в межах Луганської та Донецької областей загалом.

На що Пєсков відповів: «У тих межах, у яких вони проголошували». Журналісти намагались уточнити — проголошували на якийсь момент? Спікер Кремля відповів: «Ну, коли ці дві республіки були проголошені». Далі журналіст видання Bloomberg хотів отримати ще одне уточнення з цього приводу, але Пєсков заявив, що йому нічого додати, і сказав «У тих межах, де вони існують і були проголошені». Далі діалог із журналістами виглядає так:

«Эхо Москвы»: Існують чи були проголошені?

Дмитро Пєсков: Ну і були проголошені, і існують.

«Эхо Москвы»: Тобто нинішніх?

Дмитро Пєсков: Додати мені нічого до цього.

BBC News: Чи можна уточнити, я просто не зовсім зрозумів, визнання «народних республік» буде в межах, які зараз існують або які вони самі оголосили?

Дмитро Пєсков: У тих межах, у яких ці республіки було проголошено.

BBC News: У 2014 році? Тобто Донецькій та Луганській областях?

Дмитро Пєсков: Я в цьому випадку сказав усе, що я міг сказати на цю тему.

Перед цим заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва визнала «ЛНР» та «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені. Після нього ватажок «ДНР» Денис Пушилін заявив, що межі «ДНР» будуть у межах Донецької області.