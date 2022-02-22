На тлі визнання «Л/ДНР» падає рубль. Індекс Мосбіржі обвалився
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Tom Grimbert / Unsplash
Російський рубль і ринок відреагували обвалом на визнання «Л/ДНР» незалежними.
Рубль став найбільш волатильною валютою у світі — 22 лютого станом на 10:00 долар коштує 80,3 рубля, а євро — майже 91 рубль. «РБК» пише, що валюта падає по відношенню до євро так сильно вперше з квітня 2021 року.
Увечері 21 лютого визнання бойовиків коштувало ринку акцій найсильнішого обвалу з 2008 року. Сьогодні обвал триває. Доларовий індекс РТС впав 10,89% — уперше за два роки індикатор торгується нижче за позначку 1 100 пунктів. Індекс Мосбіржі знизився на початку торгів 22 лютого на 8,2%.
Також сьогодні падають акції російських компаній — будівельна «ПИК» втратила 14,3%, Сбербанк — 7,2%, «Лукойл» — 4%, «Новатек» — 2,6%, VK — 9%. В інших компаній падіння акцій від 3% і вище.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».