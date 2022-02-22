Минулої доби бойовики поранили 12 військових й обстріляли 41 населений пункт і Маріуполь
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- Костя Андрейковець
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Степанов Анатолій / УНІАН
Минулої доби, 21 лютого, бойовики «Л/ДНР» обстріляли 41 населений пункт, 84 рази порушивши режим припинення вогню. Майже всі обстріли велися з великокаліберного озброєння. Також застосовувалися безпілотники, включно з російським «Орлан-10».
Як повідомляє штаб ООС, унаслідок обстрілу поранення різного ступеня отримали 12 військовослужбовців (у шістьох — бойове травмування). Загинули двоє військових і один мирний житель.
З ранку 22 лютого бойовики двічі обстріляли Маріуполь і Щастя. У містах впали снаряди 120 мм артилерії.
- Бойовики обстрілюють Донбас із 17 лютого. Пошкоджено понад 100 будівель, включно зі школами. Також пошкоджено комунікації, а Луганську ТЕС зупинили через обстріл.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» в їхніх нинішніх кордонах. РФ вводить війська на Донбас.