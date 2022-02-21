На Донбасі українські військові отримали поранення, один — у важкому стані
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
На Донбасі двоє українських військових отримали поранення, один із них у важкому стані.
Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив начальник пресслужби Обʼєднаних сил Павло Ковальчук. Він доповідав про ситуацію станом на 16:00.
Один військовий отримав поранення внаслідок обстрілів, стан його здоровʼя стабільний. Інший отримав поранення після підриву на невідомому предметі, він у важкому стані. Обох евакуювали до лікарень.
Пізніше штаб уточнив, що внаслідок обстрілів чотири військових отримали осколкові поранення, стан здоров’я різної важкості.
Станом на 16:00 з боку бойовиків зафіксували 32 порушення режиму припинення вогню, стріляли вони з артилерії, мінометів, протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів та використовували дрони. 31 із 32 обстрілів був із забороненої мінськими угодами зброї.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- 21 лютого Росія, заявила, що о 6 ранку прикордонний наряд ФСБ виявив «диверсійну групу» у районі населеного пункту Митякинська (Ростовська область) на ділянці кордону з Україною. За даними Кремля, 5 диверсантів знищили. Україна спростувала ці заяви, а прикордонники заявили, що не отримували від Росії заяви про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні.