На Донбасі українські військові отримали поранення, один — у важкому стані

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі двоє українських військових отримали поранення, один із них у важкому стані.

Про це на брифінгу у понеділок, 21 лютого, повідомив начальник пресслужби Обʼєднаних сил Павло Ковальчук. Він доповідав про ситуацію станом на 16:00.

Один військовий отримав поранення внаслідок обстрілів, стан його здоровʼя стабільний. Інший отримав поранення після підриву на невідомому предметі, він у важкому стані. Обох евакуювали до лікарень.

Пізніше штаб уточнив, що внаслідок обстрілів чотири військових отримали осколкові поранення, стан здоров’я різної важкості.

Станом на 16:00 з боку бойовиків зафіксували 32 порушення режиму припинення вогню, стріляли вони з артилерії, мінометів, протитанкових керованих ракет, гранатометів, кулеметів та використовували дрони. 31 із 32 обстрілів був із забороненої мінськими угодами зброї.