Один із ватажків бойовиків «ЛНР» оприлюднив відео, як стріляє з артилерії в бік українських позицій

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Так званий «генпрокурор «ЛНР» Сергій Горенко опублікував відео, як стріляє з артилерії у бік українських позицій. На відео також вказаний геотег — Станиця Луганська, яку обстрілюють другий день поспіль.

Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

«Евакуємо людей, стоїмо на рубежі!» — написав Горенко.

На відео він стріляє з гаубиці калібром 122 мм, що заборонено Мінськими домовленостями.