Секретар РНБО теж підтвердив, що Україна не давала жодних наказів про наступ на Донбас

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Валерій Шмаков / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що жодних наказів про наступ на Донбас немає. Він знову наголосив, що бойовики намагаються спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.

Про це він заявив на брифінгу 18 лютого.

Данілов наголосив, що інформація про підготовку наступу на окупований Донбас не відповідає дійсності.

«Такого указу в нашій країні не може бути. Усе, що роздмухується Росією, — це спроба спровокувати ЗСУ на відповіді, які вони дуже хочуть, щоб ми давали», — пояснив він.

Також Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив 19 лютого поїхати до прифронтової зони членам уряду і представникам Верховної Ради, щоб на місці дізнатися про ситуацію та оперативно надати необхідну допомогу.