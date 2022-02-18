Евакуація у «Л/ДНР»: Путін доручив виплачувати гроші прибувшим до Ростовської області
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- Костя Андрейковець
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Omer Messinger / Stringer
Президент Росії Володимир Путін підтвердив евакуацію жителів так званих «Л/ДНР» і доручив кожному, хто прибуває до Ростовської області, виплачувати по 10 тисяч рублів (3 672 грн).
Про це повідомляє російське РИА Новости.
Путін доручив голові МНС терміново вилетіти до Ростовської області для організації пунктів для біженців.
Як передає ТАСС, в області вже створено оперативний штаб евакуації.
- 18 лютого лідери бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили про масову евакуацію мешканців «ДНР» і «ЛНР» до Росії (Ростовську область) через нібито «загрозу прориву Збройних сил України вглиб республік». МЗС України категорично спростовує заяви бойовиків про нібито наступальні операції України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше попереджав, що «влада» окупованого Донбасу може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен також говорив, що росіяни можуть вигадати привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вторгнутися в Україну.