Лоукост Wizz Air відстрочив поновлення і старт десятка рейсів з України

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Угорський лоукост Wizz Air відклав запуск і поновлення низки рейсів з аеропортів Києва, Львова, Харкова й Одеси.

Про це повідомляє портал Lowcost Avia, який проаналізував системи бронювання квитків.

З Києва до Зальцбурга і Болоньї рейси стартують з 3 жовтня, а не з 29 березня, як планувалося. У Катанію польоти зі столиці України розпочнуться з 5 травня (замість 27 березня), у Неаполь — з 3 травня замість 29 березня. Рейси з Києва до Порту розпочнуться з 22 вересня (планувався старт на 7 липня), а до Базелю з 6 липня.

Рейси зі Львова до Мілана відновлять з 29 березня, до Неаполя з 27 березня, а до Вільнюсу з 10 квітня.

З Харкова рейси до Відня відновляться з 6 квітня, а до Пардубиці з 22 вересня. Рейси із Харкова до Таллінна скасовані з 18 лютого до 26 березня.

З Одеси до Афін Wizz Air почне літати з 20 вересня, до Венеції з 12 квітня, до Риму з 11 квітня, а до Братислави з 21 червня.