Нацгвардія взяла під посилену охорону Київську ГЕС

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Пресслужба Національної гвардії

Національна гвардія взяла під посилену охорону Київську гідроелектростанцію. Біля території ГЕС працюють патрулі, які перевіряють у людей документи.

Про це пише пресслужба Нацгвардії.

«Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які служили в районі проведення ООС і мають бойовий досвід», — зазначив полковник Олег Дуда.

Основне завдання нагцвардійців — забезпечити захист об’єкту та запобігти можливим диверсіям. Тому вони перевіряють документи та машини, а також патрулюють місцевість навколо ГЕС.