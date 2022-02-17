Нацгвардия взяла под усиленную охрану Киевскую ГЭС

Национальная гвардия взяла под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию. Возле территории ГЭС работают патрули, проверяющие у людей документы.
Об этом пишет пресс-служба Нацгвардии.
«Учитывая нынешние вызовы и всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой Президентской бригады. Среди них гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт», — отметил полковник Олег Дуда.
Основной задачей нагцвардейцев является обеспечение защиты объекта и предотвращение возможных диверсий. Поэтому они проверяют документы и машины и патрулируют местность вокруг ГЭС.
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