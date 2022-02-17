Президент США Джо Байден: Усе вказує на те, що Росія нападе на Україну у найближчі кілька днів

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Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів — попри заяви Кремля про виведення військ.

Про це Байден заявив 17 лютого у відповідь на запитання журналіста CNN.

«Це дуже високий рівень [загрози російського вторгнення в Україну]. Дуже високий, бо вони не вивели жодного зі своїх військових. По-перше, Росія стягує більше військових. По-друге, у нас є підстави вважати, що вони беруть участь в операції не під своїм прапором, щоб мати привід для вторгнення. Ми маємо всі ознаки того, що вони готові увійти в Україну, напасти на Україну», — заявив Байден.

На питання про те, чи вірить він, що напад відбудеться, і якщо так, то коли, Байден сказав: «Так. Наскільки я розумію, це відбудеться у найближчі кілька днів».

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною «як і раніше залишається дуже похмурою», і стверджує, що обстріл дитячого садка в районі Станиці Луганської був «хитрощами» Росії, щоб створити привід для вторгнення.

Дещо пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН заявив, що Росія планує підготувати привід для своєї атаки: «Ми не знаємо точно, у якій формі це буде. Це може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії. Вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї».