ДТП із кортежем Ярославського: бізнесмен заявив, що правоохоронці «підганяють» під нього справу

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Марієнко Андрій / УНІАН

Бізнесмен Олександр Ярославський, який перебуває в Лондоні, відреагував на нові деталі справи про ДТП за участю автомобіля з його кортежу.

Свою позицію він виклав на сайті своєї групи DCH.

«На жаль, манера проведення слідчих дій, у контексті яких публічно згадується моє прізвище, дуже погано вписується у правове поле. Створюється відчуття, що винного вже призначили, і тепер підганяють під це доказову базу в найгірших традиціях «політичної доцільності», — заявив Ярославський.

Бізнесмен не вірить, що ключові докази могли зникнути під особистим контролем генпрокурора і міністра внутрішніх справ, і не вірить у неупередженість розслідування.

«Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли при розслідуванні звичайної справи про дорожньо-транспортну пригоду очевидні відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя і мої робочі процеси? Де це бачено, щоб обставини ДТП зʼясовували, чинячи тиск на бізнес?» — зазначає бізнесмен.

Він заявив, що «штучно зшиту резонансну справу» правоохоронцям створити не вдасться. Його юридична команда займається «встановленням справжніх обставин того, що сталося», і після прибуття в Україну Ярославський обіцяє взяти участь у всіх слідчих діях.