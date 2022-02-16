Україна офіційно звернулася до Радбезу ООН через прохання Держдуми Росії визнати «Л/ДНР»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Україна офіційно звернулася до Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй з ініціативою обговорити постанову Держдуми Росії із проханням до Володимира Путіна визнати «Л/ДНР».
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter у середу, 16 лютого.
Кулеба наголосив, що ця постанова підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Він закликає розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей у четвер, 17 лютого.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 16 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.