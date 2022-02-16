Україна офіційно звернулася до Радбезу ООН через прохання Держдуми Росії визнати «Л/ДНР»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Україна офіційно звернулася до Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй з ініціативою обговорити постанову Держдуми Росії із проханням до Володимира Путіна визнати «Л/ДНР».

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter у середу, 16 лютого.

Кулеба наголосив, що ця постанова підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Він закликає розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей у четвер, 17 лютого.