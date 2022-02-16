Украина официально обратилась в Совбез ООН из-за просьбы Госдумы России признать «Л/ДНР»

Украина официально обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с инициативой обсудить постановление Госдумы России с просьбой к Владимиру Путину признать «Л/ДНР».
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter в среду, 16 февраля.
Кулеба подчеркнул, что это постановление подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Он призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей в четверг, 17 февраля.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо прежде всего выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласился, что такое признание противоречит Минским соглашениям.