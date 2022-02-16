Голова МЗС Білорусі: Усі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну

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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення військових навчань «Союзна рішучість», жодного російського військового і жодної одиниці техніки РФ в країні не залишиться.

Макей пообіцяв, що всі війська РФ залишать країну після 20 лютого (офіційний кінець навчань).

«Що відбувається на території Білорусі, це цілком обґрунтовано. Ми бачимо, яку активність виявляє НАТО на наших західних кордонах, зокрема й в Україні. Це відповідь на ті дії, які роблять наші західні партнери. Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цих навчань», — сказав він.

Навчання «Союзна рішучість» стартували 10 лютого. Росія і Білорусь оголосили, що на них війська відпрацюють захист кордонів від «зовнішньої агресії» та «боротьбу із тероризмом». Україна і країни Заходу уважно стежать за ними, оскільки раніше було озвучено побоювання, що війська РФ можуть розпочати вторгнення в Україну з території Білорусі. Супутники Maxar фіксували біля кордону з Україною значне накопичення військ.

15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відведення військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почалося відведення військ Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ із окупованого Криму.

Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники.