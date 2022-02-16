Закінчилися навчання. Росія заявила про відведення частини військ з окупованого Криму
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму до місць постійної дислокації.
Про це ідеться на сайті Міноборони Росії.
Там запевняють, що підрозділи Південного військового округу вже завершили участь у навчаннях на полігонах півострова, а тому залізницею повертаються до пунктів постійної дислокації.
Підрозділи забрали з собою танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.
Напередодні РФ заявила про виведення частини військ із навчань у Білорусі, але США, НАТО та Україна не зафіксували цього.
- 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відведення військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань у Білорусі. Так, підрозділи Південного та Західного військових округів уже виконали свої завдання, тому почали вантажитися до залізничного й автомобільного транспорту.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 150 тисяч військових і значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team 14 лютого повідомила, що Росія завершує підготовку до вторгнення.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде.