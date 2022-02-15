Рада підтримала звернення до міжнародних організацій для надання Україні оборонного озброєння

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада України на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про звернення до урядів та парламентів іноземних держав та інституцій, аби ті надали Україні оборонне озброєння та посилили санкції проти Росії.

Про це ідеться на сайті українського парламенту. Рішення підтримали 326 нардепів.

Звернення адресували до Організації Обʼєднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав.

Також нардепи проголосували за постанову про невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.