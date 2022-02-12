Глава Пентагону провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу
- Автор:
- Софія Телішевська
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French Embassy in the U.S. / Flickr
Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, під час якої застеріг Росію від можливого нового вторгнення в Україну.
Про це повідомили в американському оборонному відомстві.
«Міністр оборони Ллойд Остін розмовляв з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили нарощування сил Росії в Криму та навколо України», — ідеться у пресрелізі Пентагону.
У суботу телефонна розмова між США й Росією відбулася також на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив російського міністра про неприпустимість будь-якої агресії проти України та пригрозив масштабними наслідками з боку всієї трансатлантичної спільноти.
Крім того практично годину розмовляли президент США Джо Байден та лідер Кремля Володимир Путін. З Путіним поговорив і президент Франції Емманюель Макрон. Надалі він планує провести розмову з президентами США та України і канцлером Німеччини.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написав, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.