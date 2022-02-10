Віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Синиця Олександр / УНІАН
Віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус.
Про це вона повідомила 10 лютого під час включення на конференції «Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз».
«На жаль, не можу бути з вами фізично — COVID нещадний до всіх», — сказала Стефанішина.
Водночас віцепрем’єр сподівається, що швидко подолає хворобу.
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