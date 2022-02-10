Віцепремʼєр з євроінтеграції Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус

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Синиця Олександр / УНІАН

Віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила 10 лютого під час включення на конференції «Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз».

«На жаль, не можу бути з вами фізично — COVID нещадний до всіх», — сказала Стефанішина.

Водночас віцепрем’єр сподівається, що швидко подолає хворобу.