Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заболела коронавирусом

Об этом она сообщила 10 февраля во время включения на конференции «Коммуникационная кампания EU Страна: отчет и анализ».

«К сожалению, не могу быть с вами физически — COVID беспощаден ко всем», — сказала Стефанишина.

В то же время вице-премьер надеется, что быстро выздоровеет.