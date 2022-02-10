Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина заболела коронавирусом

Вицепремьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заболела коронавирусом.
Об этом она сообщила 10 февраля во время включения на конференции «Коммуникационная кампания EU Страна: отчет и анализ».
«К сожалению, не могу быть с вами физически — COVID беспощаден ко всем», — сказала Стефанишина.
В то же время вице-премьер надеется, что быстро выздоровеет.
- 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников во второй раз с начала пандемии заболел коронавирусом.
- Перед этим заболел и поборол коронавирус глава Офиса президента Андрей Ермак. Он за три дня прошел курс интенсивной терапии.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области. Национальная академия наук прогнозирует на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал спад заболеваемости к началу весны.