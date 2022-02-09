МОЗ: Українці з грипом чи коронавірусом можуть оформити е-лікарняні дистанційно
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
Пацієнти із симптомами грипу, застуди або коронавірусу можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно — без візиту до лікаря.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
«Українці із симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі», — розповіли в МОЗ.
У відомстві уточнили, що для цього пацієнт із симптомами коронавірусу, грипу або застуди повинен зателефонувати своєму лікарю, який надасть консультацію та рекомендації щодо лікування.
Після цього, за необхідності, лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність до 5 днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.
Якщо ж хвороба триватиме довше, для продовження терміну лікарняного пацієнт має прийти на особистий огляд.
- У липні 2020 року Міністерство охорони здоров’я запустило електронні листки непрацездатності (лікарняні) в тестовому режимі на базі сервісу Пенсійного фонду.
- Від початку реформи електронних лікарняних, з 1 жовтня 2021 року, українці 4,5 мільйона разів скористалися цією послугою.
- Також у МОЗ пояснили, за яких умов дозволили видавати паперові довідки про лікарняний до 1 травня 2022 року.