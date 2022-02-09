МОЗ: Українці з грипом чи коронавірусом можуть оформити е-лікарняні дистанційно

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Пацієнти із симптомами грипу, застуди або коронавірусу можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно — без візиту до лікаря.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

«Українці із симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі», — розповіли в МОЗ.

У відомстві уточнили, що для цього пацієнт із симптомами коронавірусу, грипу або застуди повинен зателефонувати своєму лікарю, який надасть консультацію та рекомендації щодо лікування.

Після цього, за необхідності, лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність до 5 днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.

Якщо ж хвороба триватиме довше, для продовження терміну лікарняного пацієнт має прийти на особистий огляд.