Влада через «Дію» зможе проводити громадські опитування

Новини

Міністерство оборони України

Міністерства, а також органи центральної та місцевої влади тепер можуть проводити опитування з питань держуправління у різних сферах суспільного життя через портал і додаток «Дія».

Відповідний порядок їхнього проведення Кабінет міністрів затвердив постановою № 90 від 7 лютого.

Організатором опитування виступатиме технічний адміністратор і власник порталу «Дія». Брати участь в опитуваннях зможуть громадяни віком від 14 років. Результати опитувань відображатимуться на порталі або у додатку за згодою замовників (органу влади).

Опитування через «Дію» не є голосуванням (референдумом), виборами, а також формою публічного обговорення чи електронних консультацій з громадськістю.