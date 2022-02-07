З 21 лютого Австралія відкриває кордон для повністю вакцинованих туристів

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Після двох років перерви Австралія знову повністю відкриє свої кордони для всіх двічі вакцинованих туристів.

Про це премʼєр-міністр Скотт Моррісон, передає Reuters.

Він заявив, що нові правила набудуть чинності 21 лютого 2022 року.

Водночас невакцинованим мандрівникам все одно доведеться подавати заяву, щоб приїхати до Австралії. Після цього вони повинні пройти карантин у готелі, якщо їм таки дозволили вʼїхати в країну.

Обмеження зняли, оскільки від початку лютого в Австралії спостерігалося уповільнення щоденного приросту інфікувань та випадків госпіталізації.

У березні 2020 року Австралія закрила міжнародний кордон для всіх людей, які не проживають у країні, і тільки в листопаді 2021 року відкрила кордон, дозволивши громадянам покидати Австралію.