В Ізраїлі скасували більшість карантинних обмежень

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MENAHEM KAHANA / Contributor

Уряд Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на коронавірус підтримав скасування більшості карантинних обмежень.

Про це повідомляє Times of Israel.

З понеділка, 7 лютого, в країні скасують майже всі карантинні обмеженні, зокрема вимогу показувати «зелені паспорти» у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях.

Уряд також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах та закладах громадського харчування. Також відтепер не діятиме вимога дотримання дистанції між столиками.

Наразі документ про повну вакцинацію потрібен буде тільки при вході в закриті приміщення, де існує високий ризик зараження — клуби, лекційні зали та інше.