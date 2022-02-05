Росія анонсувала військові навчання зі стрільбами танків і артилерії біля українського кордону

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Пресслужба Міноборони Росії

Росія 11 лютого проведе військові навчання в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на Міноборони РФ.

«Загалом у тактичних навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в навчаннях задіяні підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.

Заплановано, що військові «розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин і артилерійських знарядь».