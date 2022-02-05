Росія анонсувала військові навчання зі стрільбами танків і артилерії біля українського кордону
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Міноборони Росії
Росія 11 лютого проведе військові навчання в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на Міноборони РФ.
«Загалом у тактичних навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в навчаннях задіяні підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, котрі коригуватимуть вогонь артилерії.
Заплановано, що військові «розіграють між собою ведення бойових дій щодо оборони своїх позицій та переходу в наступ із застосуванням стрілецької зброї, озброєння бойових машин і артилерійських знарядь».
- За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.
- Із січня цього року група Conflict Intelligence Team фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації.
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група CIT повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».