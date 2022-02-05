Бойовики поранили українського військового на Донбасі
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
На Донбасі бойовики поранили українського військового.
Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.
З початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. «Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — повідомили в штабі ООС.
- 1 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська в Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася поновити режим повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні 31 січня повідомив, що від моменту поновлення режиму припинення вогню на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 12 військових, ще 14 отримали поранення.