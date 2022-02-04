«Надзвичайно вражений». Глава МВС Монастирський прокоментував відео з місця ДТП нардепа Трухіна

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МВС України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна до його публікації виданням «Українська правда».

Про це пише Укрінформ.

Згідно із відеозаписом, Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші, а також хотів дзвонити Монастирському.

«Щодо відео, яке зʼявилося на «Українській правді»: я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що в серпні мені доповідали, що з показів свідків ДТП є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив до прокуратури дані з пропозицією направити цю справу в підслідність Державного бюро розслідувань… Я побачив це відео разом з усіма», — сказав Монастирський під час брифінгу в Припʼяті, де пройшли спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС.

Міністр повідомив, що зараз Національна поліція проводить службове розслідування появи відеозапису і його подальшої передачі журналістам. Він додав, що представники Нацполіції поінформують про результати цього розслідування.

Окрім цього, міністр наголосив, що Трухін не звертався до нього по допомогу у вирішенні справи з ДТП. «Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань «порєшать». Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би посланий», — зазначив Монастирський.