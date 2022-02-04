ДТП із нардепом Трухіним: Держбюро розслідувань отримало результат експертизи, яка має показати, хто був за кермом

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Державне бюро розслідувань у справі про аварію за участі народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна отримало результати молекулярно-генетичної експертизи — саме вона має відповісти на запитання, хто був за кермом під час аварії та чия ДНК залишилася на місці водія.

Про це йдеться у тексті «Бабеля» про розбіжності у справі.

У цій ДТП за участі Трухіна в машині спрацювали подушки безпеки — отже, при сильному ударі на них майже напевно залишилися слина, шматочки шкіри, вії чи сльози водія та пасажирів. Результати експертизи поки не оприлюднюють, оскільки триває слідство.

Крім цієї молекулярно-генетичної експертизи, ДБР отримало результати ще трьох:

автотехнічної — вона повністю відновлює механізм та обставини ДТП і має допомогти визначити її причини;

транспортно-трасологічної — вона допомагає встановити винуватців ДТП;

медичної — з її допомогою експерти оцінюють, як сильно постраждали люди, це може вплинути на кваліфікацію злочину і тяжкість покарання винних.

Також найближчим часом мають зʼявитися результати комплексної заключної автотехнічної та транспортно-трасологічної експертиз. Вони дадуть відповідь на запитання, чи повʼязана ДТП із порушенням правил дорожнього руху.