CIT: У напрямку України перекидають «кадирівців» із технікою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ALEXANDER NEMENOV / Contributor
У напрямку України з Чечні перекидають військову техніку 141 спецполку імені Ахмата Кадирова (полк «Північ»), який входить до складу Військ національної гвардії Росії і дислокується у Грозному.
Про це повідомляють група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) та журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов.
Чеченські БТР-80, бронеавтомобілі «Тигр» і «Урал-ВВ» помітили 2 лютого у районі міста Прохладний у Кабардино-Балкарії. Вони рухаються у північно-західному напрямку. Біля міста Невинномиськ (Ставропольський край) засняли колону грозненського ОМОНу, яка їде в тому ж напрямку.
CIT зазначає, що ці війська фактично підпорядковуються Рамзану Кадирову і вони дуже рідко залишають межі Чечні. Останній поодинокий випадок був у 2018 році під час російських навчань в Арктиці. До цього «кадирівці» виїжджали на війну на Донбас у 2014 році, де брали участь у першій спробі штурму Донецького аеропорту.
Розслідувачі додали, що достеменно не знають, чи справді колони рухаються до Криму чи до кордонів України, але вищезазначені факти насторожують.
«У разі залучення «кадирівців» у можливому наступі на територію України це означає значно менший контроль за дотриманням законів війни і ставленням до мирного населення», — заявили в CIT.
Окрім цього, повідомлення CIT від 2 лютого про перекидання сил Росгвардії до українських кордонів підтвердилися. Війська помітили за 40 км від України у Воронезькій області у місті Россош.
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- Із січня цього року CIT фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації. За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.