Міністр оборони Олексій Резніков: Україна готова перенести засідання ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

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Україна планує перенести перемовини Тристоронньої контактної групи до столиці Туреччини, міста Стамбул.

Про це на брифінгу 3 лютого розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Консультації з цього приводу велись із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом ще до призначення Резнікова міністром 4 листопада 2021 року, коли він був учасником перемовин. Потім це публічно 26 січня запропонував сам Ердоган. Україна згодна на цей варіант, але також необхідно, щоб погодилася «та сторона» — Росія.

Україна також готова вести перемовини й в іншій країні, не тільки в Туреччині. Умови — незаангажованість і незалежність від Росії.

Після того як Росія у 2014 році розвʼязала війну на Донбасі, улітку 2014-го сформувалась Тристороння контактна група як робочий орган для вирішення оперативних питань. 1 серпня 2014 року в Мінську з ініціативи тодішнього президента України Петра Порошенка та лідера Білорусі Олександра Лукашенка відбулася зустріч контактної групи. Після початку пандемії та протестів у Білорусі засідання контактної групи проводять не в Мінську, а в онлайн-форматі.