«Готовий скласти мандат, якщо змусить команда і ситуація». Нардеп Трухін вперше відреагував на відео з місця ДТП

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Трухін заявив, що готовий скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та його команда.

Про це він розповів у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», — сказав депутат.

Також Трухін наголосив, що не приховує свої спроби якнайшвидше піти з місця аварії, бо «усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, незалежно від того, винен я чи ні».

«Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП», — зазначив він.

Водночас Трухін запевнив, що він «щиро шкодує, що опинився в епіцентрі цього скандалу» та що йому «соромно».

«У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані. Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і, дякувати Богу, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», — додав нардеп, зауваживши, що його поведінці «навряд чи є виправдання».

Окремо Трухін заявив, що протягом останніх п'яти місяців «повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам Державного бюро розслідувань і Національної поліції всю інформацію», і запевнив, що готовий «пройти це ще раз до завершення розслідування».