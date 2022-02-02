«Готовий скласти мандат, якщо змусить команда і ситуація». Нардеп Трухін вперше відреагував на відео з місця ДТП
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Трухін заявив, що готовий скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та його команда.
Про це він розповів у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», — сказав депутат.
Також Трухін наголосив, що не приховує свої спроби якнайшвидше піти з місця аварії, бо «усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, незалежно від того, винен я чи ні».
«Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП», — зазначив він.
Водночас Трухін запевнив, що він «щиро шкодує, що опинився в епіцентрі цього скандалу» та що йому «соромно».
«У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані. Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і, дякувати Богу, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», — додав нардеп, зауваживши, що його поведінці «навряд чи є виправдання».
Окремо Трухін заявив, що протягом останніх п'яти місяців «повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам Державного бюро розслідувань і Національної поліції всю інформацію», і запевнив, що готовий «пройти це ще раз до завершення розслідування».
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю автомобіля Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Унаслідок аварії ніхто не загинув.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. З камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти у ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції відео з нагрудних камер правоохоронців.