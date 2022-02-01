Чехія передасть Україні артилерійські боєприпаси та надасть медичну допомогу ЗСУ. Країни підписали угоду
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Дмитро Муравський / Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Чехія безоплатно передасть Україні артилерійські боєприпаси на тлі загрози вторгнення Росії.
Відповідну угоду 1 лютого підписали заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець та головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Також Чехія надасть медичну допомогу Збройним силам України.
Нагадаємо, раніше чеські ЗМІ повідомляли, що йдеться про 4 тисячі артилерійських снарядів, а загальна вартість допомоги — 37 мільйонів чеських крон (€1,5 мільйона).
Окрім цього, Чехія може відправити до України символічний контингент військових, якщо отримає відповідний запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- 1 лютого в Київ прибув шостий американський літак із військовою допомогою для України. На його борту було 84 тонни боєприпасів. Раніше передали обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Загалом США вже поставили в Україну майже 500 тонн оборонного озброєння.