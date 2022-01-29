В Україні продовжуються кібератаки — хакери розсилали зі справжніх поштових сервервів судів документи з вірусом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
В Україні продовжуються масовані кібератаки, які почалися 13—14 січня. Так, 28 січня з офіційних адрес судової влади була розсилка з начебто судовими запитами. При цьому за посиланнями в листі вірус.
Про це 29 січня повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначає, що, можливо, скомпрометовані лише окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер.
«На жаль, свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки підсилюють роль електронної пошти, як офіційного засобу комунікації в судовому процесі — тому подібний вектор атак буде розвиватись і надалі», — додали в Центрі.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші. 26 січня хакери атакували офіційний сайт про Україну для іноземців.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО. Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.