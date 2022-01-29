В Україні продовжуються кібератаки — хакери розсилали зі справжніх поштових сервервів судів документи з вірусом

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В Україні продовжуються масовані кібератаки, які почалися 13—14 січня. Так, 28 січня з офіційних адрес судової влади була розсилка з начебто судовими запитами. При цьому за посиланнями в листі вірус.

Про це 29 січня повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначає, що, можливо, скомпрометовані лише окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер.

«На жаль, свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки підсилюють роль електронної пошти, як офіційного засобу комунікації в судовому процесі — тому подібний вектор атак буде розвиватись і надалі», — додали в Центрі.