В Україні третій день поспіль рекордна кількість нових хворих на ковід — понад 37 тисяч
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Gani Nurhakim / Unsplash
В Україні за добу 28 січня виявили рекордну з початку пандемії кількість хворих на коронавірус — 37 351.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 29 січня.
Також за минулу добу шпиталізували 3 340 людей, померли 149. Загалом за весь час пандемії в Україні виявили 4 017 961 випадок коронавірусу, від хвороби померла 100 031 людина.
Що стосується вакцинації, то за добу 28 січня зробили 78 564 щеплення. Загалом від початку кампанії у країні вакцинували 15 306 059 людей, з них отримали другу дозу 14 600 434 людини.
19 січня міністр охорони здоровʼя оголосив, що в Україні почався спалах коронавірусу. Його епіцентр — західні області. Рекордну добову кількість хворих зафіксували 26 січня (32 393) та 27 січня (34 408).
- Національна академія наук прогнозує на початок лютого до 52 тисяч ковід-хворих на добу. Рада нацбезпеки і оборони прогнозувала на лютий до 60 тисяч нових хворих за добу. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, припадають на 20—25 лютого.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.