Нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі, взяли під варту. Рябчук визнав свою провину

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Кіровський районний суд Дніпра узяв під варту на 60 діб нацгвардійця Артема Рябчука, який вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш».

Відповідний запобіжний захід судді обрали ввечері 28 січня.

Водночас суд ухвалив, що тримати під вартою нацгвардійця будуть у СІЗО (Дніпровська установа виконання покарань № 4) до 27 березня без можливості внесення застави.

Прокуратура просила взяти Рябчука під варту на 60 діб без права внесення застави та тримати його під арештом на гауптвахті там, де він служив.

Зазначимо, коли Рябчуку під час судового засідання надали слово, він запевнив, що повністю усвідомлює свою провину, та заявив, що йому «щиро шкода тих людей, яким він завдав біль своїм вчинком».

«Мені важко згадувати той час, 26—27 число вночі. Після затримання прокурор та слідчий провели допит, на якому я до пізньої ночі все розповів, як було. Після того як добровільно здався. Моє єдине бажання — не відправляйте мене на гауптвахту, а до СІЗО», — сказав Рябчук.

За словами його адвоката, хлопець не хоче повертатися туди, де з нього знущалися.

Нацгвардійцю загрожує від 15 років в’язниці до довічного ув’язнення.