Зеленський удруге з початку року зідзвонився з Байденом. Про що говорили президенти

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден утретє за останні два місяці провели телефонну розмову. Сторони вдруге від початку року обговорили можливу загрозу нового вторгнення Росії на територію України.

Зеленський зазначив, що мав довгу розмову з Байденом, оскільки вони обговорювали останні дипломатичні зусилля щодо деескалації. За словами українського президента, Вашингтон і Київ домовилися про спільні дії на майбутнє та можливості фінансової підтримки України.

Також Зеленський подякував главі Білого дому за постійну військову допомогу.

Достеменно невідомо, скільки часу тривала розмова, оскільки сторони не повідомили про час її початку.