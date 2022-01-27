«Досягли висоти у 20 км». Північна Корея здійснила шостий за місяць запуск балістичних ракет

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У четвер Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це пише CNN.

Це шостий запуск ракет цього місяця. Два снаряди були запущені вранці з Хамхина неподалік центрально-східного узбережжя Північної Кореї та потрапили у Східне море, пролетівши близько 190 кілометрів і досягнувши висоти близько 20 кілометрів, заявили південнокорейські військові.

Повідомляється, що попередній запуск здійснили 25 січня. Перед цим Північна Корея підтвердила, що 17 січня провела випробування двох тактичних керованих ракет. Ці випробування пройшли слідом за трьома попередніми: Північна Корея заявила про успішні випробування гіперзвукових ракет 5 січня та 11 січня, а 14 січня Пхеньян також випробував дві балістичні ракети малої дальності, які запустив з поїзда.