Чехія передасть Україні 4 тисячі артилерійських снарядів
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- Олег Панфілович
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wikimedia.org
Влада Чехії вирішила передати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів на тлі можливого вторгнення військ Росії.
Про це пише чеське видання Denik N.
Відповідне рішення в середу ухвалив уряд країни. Загальна вартість допомоги становитиме 37 мільйонів чеських крон (€1,5 мільйона).
«Ми давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні широкий спектр варіантів — від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних кроків, таких як передача боєприпасів, що я вважаю за важливий жест солідарності», — сказала міністр оборони країни Яна Чорнохова.
Напередодні стало відомо, що Чехія розгляне питання про відправку в Україну символічного контингенту військових, якщо отримає відповідний запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації.
- Перед цим протитанкову зброю передала Велика Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — ідеться про Javelin і Stinger.
- 25 січня в Україну прибула партія військової допомоги США, що включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Загалом прибуло 79 тонн військової допомоги для Збройних сил України.